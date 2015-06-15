歌华联手阿里中影组建中国电视院线公司 注册资本5亿元

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海6月15日 - 在此前联合全国30余家省市有线电视网络运营商组建“中国电视院线联盟”之后，歌华有线(600037.SS) 日前正式组建了中国电视院线的运营公司，除了自身控股62%外，还引进了中影和阿里投资等股东，注册资本5亿元人民币。
根据公告，运营公司将主要负责“中国电视院线”在全国签约省市的运营和推广，以互动方式在有线电视传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营业务。
除歌华有线控股62%外，中国电影股份公司和阿里创业投资公司分别持股10%和6%。阿里巴巴将作为主运营方负责电视院线运营公司筹备组的运营、实施工作；电视院线运营公司成立后由阿里巴巴选派推荐的人员出任第一任总经理（对公司董事会负责），全面负责公司的运营。
歌华有线表示，本次关联交易公司出资3.1亿元，未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。
歌华有线上周五收报48.34元股，最近一个月累计上涨近50%。(完)
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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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