22家公司最有可能B转H 初期市值最低门槛10亿--国泰君安国际

路透上海1月29日 - 上海证券报周二引述国泰君安国际报告称,该券商披露了22家最有可能转板H股的B股公司名单,并预计初期10亿市值门槛是最低限.

报告并披露了筛选逻辑,该券商指出,为了建立起B转H这项金融创新的更好形象,有着更好盈利前景的公司更可能出现在未来名单上,它们获得监管层批准的可能性更高,也可获得海外投资者的更大投资兴趣.

筛选的22家公司,其中房地产板块3只,除了已公布转板方案的万科B,还包括招商局B、金桥B;生物医药板块2只,为一致B、丽珠B;家用电器板块2只,为小天鹅B、皖美菱B;食品饮料板块2只,为古井贡B、张裕B;此外还有汽车板块的苏威孚B及长安B、电力板块的粤电力B、珠宝首饰板块的老凤祥B、商业贸易板块的友谊B、机械设备板块的机电B、建筑建材板块的华新B、餐饮旅游板块的锦江B及黄山B等.

国泰君安国际认为,B股估值仍有提升空间.根据和香港上市同业的估值比较，国泰君安国际预计,通信设备、医药、食品饮料、珠宝、零售、旅游和酒店行业可能获得估值提升,其中可能获得更大估值提升空间的行业包括食品饮料、珠宝、零售、旅游和酒店这些消费子行业.可能难以获得估值提升的行业包括汽车、水泥、建材、电力、家电、机械、金属、造纸、港口、房地产、钢铁和纺织.

参考中集集团(000039.SZ)(2039.HK)经验,而且深市包括交易系统在内的相关IT服务都已设置好,深圳B股和港股均采用港币交易,国泰君安国际认为深圳上市的B 股公司转板更加容易.

另外,大市值公司更有可能获得香港方面的上市批准,预计在转板的初期推进阶段,10亿港元的市值是最低限,目前沪深两市达到此门槛的B股公司共52只.

B股改革当前备受资本市场关注,此前中集集团已成功以介绍方式转股H股市场,成为业内首家B转H公司,当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售,但不可买入.之后万科(000002.SZ)200002.SZ亦宣布其B转H计划,方案思路与中集集团类似.

路透昨日引述两位消息人士透露,浙江东南发电股份有限公司900949.SS有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司,估计将给未来B股市场带来相当大的示范效应.(完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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