焦点：巴菲特一反常态 高价收购Precision Castparts

路透8月10日 - 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)开出高价，进行其职业生涯中最大的一次押注，旗下公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)同意以323亿美元收购飞机组件制造商Precision CastpartsPCP.N。

这是伯克希尔哈撒韦有史以来最大的一笔收购交易，加快了公司从主要依赖保险业务向投资更广泛的美国经济领域转型，包括铁路、部分工业企业、公用事业、汽车经销及消费者商品业务。

伯克希尔哈撒韦表示，周一宣布收购前，持有3%的Precision Castparts股权。后者最新财年获利15.3亿美元。

“我不会疯到用300亿美元收购一家获利仅15亿美元的飞机零部件周期性企业，”对冲基金Ram Partners负责人Jeff Matthews称，“我会拿着这300亿美元等待下次危机到来。”Matthews曾写过一本有关巴菲特的书。

巴菲特向来以收购价值被低估且不受青睐的企业着称，他承认收购Precision Castparts的价格很高。Precision Castparts已经因石油和天然气价格下跌而受挫。

“我们支付的价格很高，”他向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称。

伯克希尔对Precision Castparts的收购价为每股235美元，相当于较周五收盘溢价21.2%，基于12个月获利预估的市盈率为17.5倍。伯克希尔对Precision Castparts的估值为372亿美元，其中包括债务。

伯克希尔这笔收购超越了它在2010年以265亿美元收购BNSF铁路公司(Burlington Northern Santa Fe)77.4%股权的交易。

Precision Castparts周一大幅收高19.1%，报230.92美元。伯克希尔A级股价格下跌162.76美元，收报215,300美元。

伯克希尔最大的10笔投资图表：link.reuters.com/gec45w

最新这笔并购表明伯克希尔取得明显改观是多么困难，该公司股票的表现过去五年一直逊于标普500指数，周五公布的季度营业利润大幅低于分析师预期。

收购Precision Castparts对伯克希尔整体营业利润的提升不到10%。

**更多并购交易？**

Precision Castparts将成为伯克希尔哈撒韦的子公司，保留公司名称、管理层及公司总部。

“我们看到，巴菲特的管理及投资理念与我们长期以来的公司管理之道出奇一致，”执行长Mark Donegan在一份声明中称。

Mesirow Financial Investment Banking驻芝加哥董事经理Andrew Carolus称，巴菲特“显然看好”Precision Castparts“未来五六十年”的发展前景。

New Albion Partners驻纽约首席市场策略师Brian Reynolds补充称，有伯克希尔哈撒韦的资产负债表撑腰，Precision Castparts便可以展开更多并购交易，“这正是该公司管理层颇为擅长的事情。”

巴菲特称，伯克希尔哈撒韦将拿出230亿美元现金用于收购Precision Castparts，其余款项则通过贷款获得。

尽管伯克希尔哈撒韦还留有400多亿现金，是巴菲特希望的缓冲规模的两倍，但巴菲特表示，他至少一年后才可能再考虑另一项大规模的交易。(完)

(编译 许娜/白云/刘秀红；审校 张荻/郑茵/王颖)

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