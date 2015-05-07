必和必拓分拆South32获98%投票股东支持

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦/珀斯5月6日 - 必和必拓股东以压倒性票数批准分拆新的矿业和金属集团South32，为后者本月稍晚的上市扫清障碍。此次上市料将测试投资者对备受打击的采矿业的信心。
该项分拆是2010年前后大宗商品价格开始下跌以来，采矿业最重要的重组活动之一，2001年BHP与南非Billiton的合并自此又基本分体。
周三在珀斯和伦敦的会议上，超过98%的票数赞成分拆。
但一些分析师警告称，这家新成立的中型公司的股市首秀表现恐怕难尽人意，并有可能成为被收购的目标。
分拆消息去年首次宣布，目前South32的估值预期已降至50亿-100亿美元，归咎于铝、锰等公司主要产品价格下滑。
South32将于5月18日在澳洲、南非和伦敦上市。
回应股东有关拆分时机的问题，董事长Jac Nasser称这比出售资产要好。
必和必拓认为，专注大型核心资产能改善业绩。它认为，South32的资产较小，有专门的管理人员和资本，可能表现更好。
South32公司的名称取自贯穿其珀斯和约翰内斯堡主要业务中心的南纬32度线，公司将在澳洲、巴西、哥伦比亚、南非和莫桑比克经营氧化铝、铝、煤炭、锰、镍、银、铅和锌的矿山和炼厂业务。
这些资产去年营收83亿美元，基本获利为4.46亿美元。
标准普尔本周将必和必拓评级展望从稳定下调至负面，因主要产品铁矿石价格预估下降。不过该机构确认必和必拓A+的长期评级，称拆分对评级的影响为中性。
当选执行长Graham Kerr称，从必和必拓拆分出去后，South32将考虑收购黄金以外的任何大宗商品。
新公司净债务将为6.74亿美元。(完)
(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)
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