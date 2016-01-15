必和必拓减记72亿美元美国页岩油资产

路透墨尔本1月15日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周五表示，将减记美国页岩油资产72亿美元，以反映油气价格大跌和近期前景黯淡的情况。

这是必和必拓在不当时机涉足美国页岩油产业导致的第三次减计。必和必拓2011年投入206亿美元进行了两项收购，包括承担被收购方的债务，进军美国页岩油产业。当时油气价格远高于当前的水平。

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)在声明中称，“石油和天然气市场明显弱于业内的预期。”

随着过去一年油价崩跌，必和必拓已大幅削减在美国陆地业务的营运成本和资本支出，将钻机数量从26台减至5台。

麦安哲表示，“虽然我们取得了明显的进展，但油价大跌导致今天宣布令人失望的减记。”

必和必拓称已经调降了短期和中期油价预估，并下调中期和长期天然气价格预估，因此减记美国陆地页岩油资产。(完)