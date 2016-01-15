必和必拓减记72亿美元美国页岩油资产

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨尔本1月15日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周五表示，将减记美国页岩油资产72亿美元，以反映油气价格大跌和近期前景黯淡的情况。
这是必和必拓在不当时机涉足美国页岩油产业导致的第三次减计。必和必拓2011年投入206亿美元进行了两项收购，包括承担被收购方的债务，进军美国页岩油产业。当时油气价格远高于当前的水平。
必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)在声明中称，“石油和天然气市场明显弱于业内的预期。”
随着过去一年油价崩跌，必和必拓已大幅削减在美国陆地业务的营运成本和资本支出，将钻机数量从26台减至5台。
麦安哲表示，“虽然我们取得了明显的进展，但油价大跌导致今天宣布令人失望的减记。”
必和必拓称已经调降了短期和中期油价预估，并下调中期和长期天然气价格预估，因此减记美国陆地页岩油资产。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。