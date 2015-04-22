更新版 1-澳洲个股：必和必拓推迟2017年铁矿石扩产计划，但上调今年产量预估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
与小型矿业公司相比，必和必拓和力拓 等矿业巨擘能够大幅削减成本，从而更能承受价格下跌。
铁矿石.IO62-CNI=SI周三报每吨50.80美元。
力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%，至7,470万吨，2015年全年产量将达到3.5亿吨。
分析师对铁矿石价格走势的看法不一。
巴克莱预计2015年铁矿石均价为每吨56美元，而花旗则预计下半年均价仅有37美元，2019年才能回升到40美元左右。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。