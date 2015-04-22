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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 09:20 BJT

更新版 1-澳洲个股：必和必拓推迟2017年铁矿石扩产计划，但上调今年产量预估

与小型矿业公司相比，必和必拓和力拓 等矿业巨擘能够大幅削减成本，从而更能承受价格下跌。

铁矿石.IO62-CNI=SI周三报每吨50.80美元。

力拓第一季铁矿石产量较上年同期增长12%，至7,470万吨，2015年全年产量将达到3.5亿吨。

分析师对铁矿石价格走势的看法不一。

巴克莱预计2015年铁矿石均价为每吨56美元，而花旗则预计下半年均价仅有37美元，2019年才能回升到40美元左右。(完)

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