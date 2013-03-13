必和必拓称对北京奥运赞助过程合法

路透坎培拉3月13日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称，该公司正在配合一项涉及反贪腐的调查。必和必拓并回应媒体的报导称，该公司自信对2008年北京奥运会的赞助过程完全符合法律规定。

澳洲金融评论报周三报导说，必和必拓对中国及其他国家的官员提供招待及送礼，因此成为美国司法部及澳洲联邦警察局(AFP)的调查对象。

美国司法部对该报表示，正在对必和必拓进行“执法程序”。必和必拓是北京奥运奖牌制作原料的供应商。

该报称，2000年-2008年间，必和必拓在一项奥运的大型赞助案中投入数以百万美元计的金钱及招待，根据一位中国籍前雇员的供述，被拢络的对象超过170位重要人士，包括政府官员、中国钢厂和矿业公司的高层。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

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