澳洲个股：必和必拓为巴西溃坝提列逾10亿美元，料创最大年度亏损

路透墨尔本7月28日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 将提列一笔最高达13亿美元的费用，用于弥补巴西萨马尔科铁矿去年11月溃坝灾难所带来的支出，这将使其创出历来最严重的年度亏损。

必和必拓周四称，这笔11-13亿美元的费用拨备，部分反映出萨马尔科铁矿何时能恢复运营仍具有不确定性。该铁矿是必和必拓与巴西淡水河谷 的合资企业。

必和必拓和淡水河谷与巴西政府达成协议，需支付清理费用和赔偿损失。溃坝事件造成19人死亡、数百人无家可归并污染了一条主要河流。上述拨备用于支付必和必拓所需承担的部分。

据汤森路透I/B/E/S，如果不计一次性项目，分析师们预计必和必拓的全年净利润约为11亿美元。