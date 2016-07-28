澳洲个股：必和必拓为巴西溃坝提列逾10亿美元，料创最大年度亏损

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透墨尔本7月28日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 将提列一笔最高达13亿美元的费用，用于弥补巴西萨马尔科铁矿去年11月溃坝灾难所带来的支出，这将使其创出历来最严重的年度亏损。
必和必拓周四称，这笔11-13亿美元的费用拨备，部分反映出萨马尔科铁矿何时能恢复运营仍具有不确定性。该铁矿是必和必拓与巴西淡水河谷 的合资企业。
必和必拓和淡水河谷与巴西政府达成协议，需支付清理费用和赔偿损失。溃坝事件造成19人死亡、数百人无家可归并污染了一条主要河流。上述拨备用于支付必和必拓所需承担的部分。
据汤森路透I/B/E/S，如果不计一次性项目，分析师们预计必和必拓的全年净利润约为11亿美元。
但如果计入上半年的61亿美元的税后费用，再加上下半年萨马尔科费用拨备，该公司将会出现其最严重的年度亏损。(完) (编译 岂頔；审校 张涛)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1