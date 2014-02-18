《RUSSEL专栏》必和必拓与力拓策略呈现差异化 不再近乎翻版

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿/Clyde Russell
路透澳洲朗塞斯顿2月18日 -过去18个月来，必和必拓和力拓简直像是一对孪生企业，口径一致大谈减少支出、控制成本、以及提高股东回馈。
最新公布的业绩财报显示，这两家全球最大的多角经营矿业巨擘，终于摸对了投资人的喜好，不过两家公司的方式并不相同。
必和必拓(BHP.AX)周二公布，上半会计年度获利成长31%至77.6亿美元，高于分析师预估中值69.3亿美元。
这靠的是一年高达49亿美元的成本节约、降低资本支出、以及扩大铁矿石产量所带来的获利上升。
力拓(RIO.AX)的情况类似，力拓2月13日公布下半会计年度获利跳增45%至59.9亿美元，高于市场预估的54.9亿美元。
如同必和必拓，力拓获利成长的主要动力来自资本支出及营运成本缩减，表现最突出的是铁矿石业务，为公司贡献约90%的获利。
到这里为止，两家公司的情况都差不多。两家公司在2012年年中展开的努力，都交出成果，这些努力包括削减资本支出、收敛新项目、专注于既有资产的营运成本。
大宗商品持续十年的牛市终结，促使两大矿商承诺向股东回馈更多。
就是在这点上，两家矿业巨头出现了差异。力拓提出的年度派息增幅为惊人的15%。同期，必和必拓也表示要提高派息，但增幅要温和许多，并且有关提高回报的承诺还要再等数个月才会公开。
力拓新任执行长沃尔什(Sam Walsh)表示，真正的实惠就在于给股东更多回报。力拓的每股派息大增到1.92美元，远高于分析师预期的1.81美元。
反观必和必拓，股息仅增加3.5%至0.59美元，低于市场预期但符合该公司惯例，即参照上年末期股息来支付中期股息。
必和必拓执行长Andrew Mackenzie称，公司产生的现金流强劲，应将之用于将公司债务从271亿美元缩减至250亿美元，之后才将考虑回馈现金给股东。
**必和必拓股东仍在等待**
这意味着必和必拓的投资者必须再等待至少六个月，才能看到他们将得到怎样的回报，回报形式是增派股息还是股票回购，或是两者兼而有之。
自从在2012年中改变方向以来，力拓在澳洲挂牌的股票就一路表现领先，较8月触及的年内低点上涨了45%。必和必拓股票则较2012年7月低点上涨了28%。
从2014年年初以来，力拓股价上涨3.5%，必和必拓仅上涨2%，而且都是在财报公布之后才录得涨幅。
力拓股价表现略胜一筹，大概主要是因为铁矿石价格的关系，亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI已经由2012年9月的低点回升43%。
但值得注意的一点是，铁矿石价格今年以来下跌7.3%，这透露出，尽管力拓的主要赚钱产品价格疲软，力拓还是设法赢得了投资人的支持。
力拓与必和必拓削减成本及缩减扩张计划的努力，似乎已经都有一些成果了。
但两家公司仍然很容易受到中国需求增速放缓的冲击。中国的铁矿石、铜及煤购买量都是全球最大，而这三种大宗商品正是必和必拓与力拓的赚钱命脉。
必和必拓的业绩说明会上讲得非常明白，一吨铁矿石的价格每波动1美元，公司的税后净利就会产生1.20亿美元的差异，一磅铜的价格每波动1美分，就影响2,500万美元获利，一吨煤的价格每波动1美元，获利变动为2,500万美元。
很显然的，不论价格涨或跌都同样适用，但对于今年的铁矿石和煤而言，风险显然比较偏向下跌，而铜的下跌风险或许要低一些。(完)
(编译 蔡美珍/高琦；审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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