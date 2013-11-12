必和必拓提高明年支付给中国铜冶炼商的加工精炼费--消息

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港11月12日 -两名贸易消息人士周二表示，必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)支付给中国铜冶炼商明年铜精矿船货的加工精炼费(TC/RC)为每吨80美元和每磅8美分。
本次拟定的加工精炼费比该公司去年支付给中国铜冶炼商的费用高出17.6%。去年双方未能达成一致。
费用水准较2013年亚洲基准每吨70美元和每磅7美分上升14%。上周必和必拓支付给日本铜冶炼商同等的加工精炼费。(完)
(编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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