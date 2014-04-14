《RUSSELL专栏》必和必拓剥离宠爱的资产 长期而言或是上佳押注

图中为必和必拓公司标识。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russel；编译 王洋/石冠兰/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿4月14日 -必和必拓正酝酿要剥离非核心的铝、镍和锰业务，在各界讨论这些资产剥离计划时，“失宠”一词多次浮现。

这些描述公司计划的措辞，值得我们加以审视，因为其所透露的讯息通常要比公司各项索然无味的声明给人更多启发。

必和必拓(BHP.AX)自己倒是没有使用“失宠”这个词，这是路透、悉尼先驱晨报、华尔街日报等媒体用来描述这些资产的字眼。

必和必拓执行长Andrew Mackenzie的确说过，在”下一阶段的精简化过程“中，公司在考虑一系列选项，但只会选择那些能够加强股东价值的选项。

必和必拓确认了四项支柱业务-铁矿石、铜、煤炭和石油-而钾肥则是潜在的第五项。

这才产生出了铝、氧化铝、铝土矿、镍、锰这些所谓失宠资产的说法。

据媒体的报道，这些业务可能会作为单独的实体被剥离出来，就像十多年前必和必拓剥离澳洲钢铁资产那样。

这似乎是说，这么做可以让必和必拓聚焦于利润的主要来源，同时削减掉拖累资产负债表和股价的累赘资产。

自年初以来，必和必拓在澳洲上市股票价格已下跌近1%，4月11日收盘时报37.62澳元(35.36美元)。

与此同时，标普高盛商品价格指数(GSCI).SPGSCI今年迄今累计上涨3.2%。该指数涵盖了能源和矿产品，更适宜与必和必拓股价表现相对比。

如果拉回到2012年中期来看，则情况显得大不相同。当时必和必拓改变方向，承诺缩减资本支出，并扩大回馈股东。

自7月18日触及2012年低位以来，必和必拓股价回升24.6%，而标普GSCI指数自6月21日所及2012年低位反弹16.7%。

不过必和必拓的表现不及大盘，澳洲指标股指S&P/ASX 200指数自2012年6月所及当年低位反弹幅度为36%。

这些对比反映出，Mackenzie仍面临实现更多股东价值的压力，也因此外界臆测表现不佳的资产将被出售或剥离。

**失宠资产贡献最小**

根据截至12月的六个月必和必拓财务数据，铝事业的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2.34亿美元，锰事业为2.93亿美元，镍则亏损5,100万美元。

整个集团的EBITDA为170.6亿美元，所谓不受宠爱业务仅占全部EBITDA的2.8%。

即便如此，如果这些业务被剥离，新事业的价值可能多达200亿美元，相当于公司目前市值约1,814亿美元的11%左右。

这就是为什么股市乐见必和必拓考虑剥离非核心资产的报导。

这对于必和必拓的好处显而易见，甚至新公司也能受益于专门管理团队，他们想来会“宠爱”这些资产，并进行投资以改善回报。

不过，剥离表现不良资产，确实也会降低必和必拓作为多角化矿商的地位，而且会变得更加依赖四大商品。

虽然必和必拓已经成功地削减成本，并从现有资产萃取价值，但是四大核心事业的前景不确定性，大概和那些失宠事业的大宗商品一样严重。

铁矿石倾向下行，因为中国需求增速放缓，而且新增供应即将上市。

焦煤前景同样走软，因全球炼钢和热力煤市场仍处于供应过剩状态。若价格上涨将刺激美国出口增加，从而可能遏制涨势。

铜价走势也将遇阻，受累于中国经济成长速度的不确定性，以及矿山供应增加。

甚至原油可能也难以上涨，这是由于中东和美国供应增加，但需求增长低迷。

相比之下，镍市场正受益于印尼矿石出口禁令，伦敦期镍价格今年以来已经上涨25%。

由于锰主要用于炼钢，前景或许不太光明，但必和必拓在澳洲的GrooteEylandt矿山为全球最大锰矿之一，相对竞争对手或许拥有成本优势。

铝在全球范围仍然供应过剩，但必和必拓的南非炼厂可能成本相对较低，在澳洲的铝土矿、氧化铝业务也或许能因印尼矿石禁令而获得助力。

比起必和必拓的核心资产，这些失宠的非核心资产或许中长期前景更好。在大宗商品资产走低之际，与其将这些资产弃之不顾，或许对它们稍加关注会是更好的主意。(完)

(译文审校 张明钧/蔡美珍)

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