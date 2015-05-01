必和必拓宣布Cerro Matoso镍矿遭遇不可抗力 受罢工影响

路透伦敦4月30日 - 全球最大的矿企必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周四称，哥伦比亚Cerro Matoso镍矿的工会罢工迫使公司对一些客户宣布遭遇不可抗力。

自4月14日以来，工会工人阻断了通往Cerro Matoso镍铁矿和加工厂的路，抗议必和必拓将工作时间从8小时改为12小时。工人们周四表示他们计划继续举行罢工。

“因为Cerro Matoso矿场的非法工会罢工和封堵工厂设施，矿场降低了产能，”必和必拓的发言人在电子邮件声明中称。

“结果，就像正常的做法那样，我们采取谨慎措施，向客户和哥伦比亚国家矿业和环保当局发出遭遇不可抗力的通知。”

“公司将直接与工会接触，并通过法律渠道继续寻找解决这个问题的办法，这次事件与部分业务部门调整工作时间有关，”发言人说。

Cerro Matoso镍矿是必和必拓有意剥离的子公司South32的资产。

必和必拓称，预计这次工会罢工不会对必和必拓或South32产生重大财务影响。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。