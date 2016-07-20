必和必拓将提高铁矿石和铜产量 但石油产出将下降

路透悉尼7月20日 - 必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)称，计划本年度将铁矿石产量最多提升7%，现有矿场正在加大生产力度。因巴西萨马尔科发生灾难，必和必拓2016财年铁矿石产量略低于原定目标。

必和必拓的西澳洲产量比上一季度上升了5%至6,460万吨，推动年产量达到2.57亿吨，其目标为2.6万吨。必和必拓的季度产量份额为5,560万吨。

该公司称，预计在截至2017年6月底的当前财年，铁矿石产量将上升至2.65-2.75亿吨，将全部出自该公司在西澳洲的矿场。

必和必拓还表示，将把最多1.75亿美元的费用回拨到2016下半财年的基本获利之中，这与煤炭业务的库存减记、就业损失及减损拨备的撤销有关。另外还有1.5-2亿美元与全球税务事宜相关的费用回拨。

必和必拓现已完成其铁矿业务的大规模扩张，以满足中国市场需求。

“在接下来的12个月，我们预计各项矿产业务的产量和成本将会因我们持续安全地改善生产率而受益，”首席执行官麦安哲在公司的季度生产报告中表示。

预计铜产量将上升5%，冶金煤增长3%，铁矿石总产量则将最多提升7%。必和必拓预计其石油产出将最多下降17%，其中美国陆上页岩油产出将下滑近30%，因其在油价低迷之际延后开发计划。

2016财年，来自Escondida矿的铜产出升至97.9万吨，高于94万吨的目标水平。冶金煤和石油产品的产量也略微超出既定目标。(完)