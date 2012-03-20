必和必拓预计今年中国铁矿石需求增长趋平

2011年2月16日资料图片显示悉尼一位女士站在必和必拓宣传板前面。 REUTERS/Tim Wimborne

路透珀斯3月20日电---全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.

必和必拓铁矿石部门主管Ian Ashby周二在表示,"需求增长将趋於平缓."

中国对铁矿石的需求是近几年全球矿业巨擘扩张的推动力.未来十年中国城市化进程将吸纳逾一亿农村人口,住宅和基础设施建设将消耗创纪录的钢铁.

但本月稍早,中国将2012年经济增长目标降至八年低位7.5%.

必和必拓一直实行全负荷运转,以及扩张生命周期长的低成本商品资产产能的策略.

Ashby称必和必拓坚持其100亿美元铁矿石扩张计划,每年采矿量为1.65-1.70亿吨.这高於截至6月30日的2012财年度产量预估值1.59亿吨,使得该公司保持继淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)之後的全球第三大铁矿石巨头地位.(完)

--编译 张荻/石冠兰; 审校 郑茵/艾茂林

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