必和必拓预计今年中国铁矿石需求增长趋平

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透珀斯3月20日电---全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.
必和必拓铁矿石部门主管Ian Ashby周二在表示,"需求增长将趋於平缓."
中国对铁矿石的需求是近几年全球矿业巨擘扩张的推动力.未来十年中国城市化进程将吸纳逾一亿农村人口,住宅和基础设施建设将消耗创纪录的钢铁.
但本月稍早,中国将2012年经济增长目标降至八年低位7.5%.
必和必拓一直实行全负荷运转,以及扩张生命周期长的低成本商品资产产能的策略.
Ashby称必和必拓坚持其100亿美元铁矿石扩张计划,每年采矿量为1.65-1.70亿吨.这高於截至6月30日的2012财年度产量预估值1.59亿吨,使得该公司保持继淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)之後的全球第三大铁矿石巨头地位.(完)
--编译 张荻/石冠兰; 审校 郑茵/艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。