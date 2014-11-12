必和必拓称取消出售Nickel West镍矿业务 因无合适买家

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透悉尼11月12日 - 全球最大矿企--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示，在未能找到出价合适的买家后，已经放弃了出售Nickel West的计划，将继续运营该部门。
必和必拓5月开始评估该镍矿业务，如果没有找到买家就可能会关停。
必和必拓称评估已经结束，作为优先选择的出售计划“未能在可接受的基础上达成”。
Nickel West部门长期受到澳洲业务成本高企的困扰，执行长Andrew Mackenzie已明确表示，该部门已不在他的“四大成长支柱”中，即铁矿石、铜、石油和煤炭。
瑞士大宗商品和矿业巨头嘉能可(GLEN.L)和中国镍生产商金川国际(2362.HK)都是在Nickel West竞购中领先的公司。
市场对必和必拓出售Nickel West价格的预估差别很大，部分分析师和行业人士认为最多可能达到10亿美元，而其他人认为鉴于镍价前景存疑，这部分业务值得起的价格要低许多。
2015年6月30日止的12个月间，Nickel West计划生产9.5万吨镍，其中55%将采用来自第三方的矿石做原料。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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