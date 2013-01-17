必和必拓在现货市场买入铁矿石--交易商

路透新加坡1月17日 - 全球第三大铁矿商--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)在现货市场上买入10万吨铁矿石,交易商表示,这一不同寻常的举动可能由周三铁矿石价格下跌引发,当时价格跌幅为13个多月最大.

铁矿石价格近期一度升至15个月高位,令必和必拓等矿商受益,但价格大涨使市场措手不及,并吓退不少中国买家,从而导致上周尾段价格的跌势.

交易商表示,必和必拓周三在GlobalOre交易平台,以每吨145.50美元的价格买入了2月交货的品位62%的澳洲粉矿.

"这非常罕见.也许必和必拓希望支撑价格,因作为铁矿石生产商,其没有理由买入,"上海一位铁矿石现货交易商表示.

交易商表示,上述购入的船货并非立即交货,更加表明必和必拓正在寻求支撑价格,不过一些市场人士认为,必和必拓的行动可能与供应问题有关.

"我认为更有可能的原因是,必和必拓稍早以高价卖出了很多船货,现在出现了供应不足,因此从市场上买回以交付订单,"另一位上海的交易商表示.

品位62%的指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI周三下跌4.9%,至每吨145.40美元,创2011年11月28日以来最大单日跌幅.

自从上周触及158.50美元的2011年10月至今高位以来,铁矿石价格已下跌逾8%.(完)

(编译 丁琦; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。