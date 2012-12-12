更正-能源产业: 中石油拟以16.3亿美元从必和必拓手中购买澳洲LNG项目股份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(因译文有误,内文第五段应为项目拟建在澳洲"西北部"海岸,非"西部"海岸,令将该段"不法项目合作伙伴"中的错别字"不法"更正为"部分")
路透悉尼12月12日 - 中国最大油气生产商--中国石油 同意以16.3亿美元的价格收购必和必拓 在Browse LNG项目的少数股权.Browse LNG是澳洲一个颇具争议性的液化天然气(LNG)项目.中国石油正在加大海外能源的收购力度.
矿业和能源巨头必和必拓表示,在认定该项目为"非战略性资产"之后,决定将股份出售给中国石油.Browse LNG项目的预计造价为300亿美元.
这是中国石油今年在海外的首次重大收购.该公司已经拨出160亿美元用于海外投资,并计划在八年内将海外能源产量的比重提高到50%.
"中国石油面临扩大海外(能源)产量的压力,"一位熟悉该公司策略的消息人士表示.路透暂时无法获得中国石油的置评.
Browse LNG项目拟建在澳洲西北部海岸的James Price Point,但遭到部分项目合作伙伴、环保人士和原住土地所有者的反对,使该项目面临争议.
该交易还取决于项目的其他合资伙伴的决定,他们包括Woodside Petroleum,皇家荷兰/壳牌石油集团,BP ,日本的三井物产 和三菱商事.
必和必拓表示,预计该交易在明年上半年结束.该交易还需要监管机构的批准.(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。