更正-能源产业: 中石油拟以16.3亿美元从必和必拓手中购买澳洲LNG项目股份

(因译文有误,内文第五段应为项目拟建在澳洲"西北部"海岸,非"西部"海岸,令将该段"不法项目合作伙伴"中的错别字"不法"更正为"部分")

路透悉尼12月12日 - 中国最大油气生产商--中国石油 同意以16.3亿美元的价格收购必和必拓 在Browse LNG项目的少数股权.Browse LNG是澳洲一个颇具争议性的液化天然气(LNG)项目.中国石油正在加大海外能源的收购力度.

矿业和能源巨头必和必拓表示,在认定该项目为"非战略性资产"之后,决定将股份出售给中国石油.Browse LNG项目的预计造价为300亿美元.

这是中国石油今年在海外的首次重大收购.该公司已经拨出160亿美元用于海外投资,并计划在八年内将海外能源产量的比重提高到50%.

"中国石油面临扩大海外(能源)产量的压力,"一位熟悉该公司策略的消息人士表示.路透暂时无法获得中国石油的置评.

Browse LNG项目拟建在澳洲西北部海岸的James Price Point,但遭到部分项目合作伙伴、环保人士和原住土地所有者的反对,使该项目面临争议.

该交易还取决于项目的其他合资伙伴的决定,他们包括Woodside Petroleum,皇家荷兰/壳牌石油集团,BP ,日本的三井物产 和三菱商事.

必和必拓表示,预计该交易在明年上半年结束.该交易还需要监管机构的批准.(完)