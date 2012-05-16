必和必拓警告称大宗商品市场将进一步降温（更新版）

(新增细节)

* 必和必拓不再考虑五年支出800亿美元的计划

* 董事长称正在重新考虑投资计划

* 股价重挫4%至近三年最低

路透悉尼5月16日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)表示,其预计大宗商品市场将进一步降温,而且投资者已失去对全球经济较长期健康状况的信心,此为这家全球最大矿商迄今最为谨慎的言论.

必和必拓亦对该公司首席执行官高瑞思2011年公布的开支计划踩下刹车.该计划预计,未来五年将斥资800亿美元,以拓展铁矿石、煤炭、能源及基本金属部门,寄望其主要市场--中国需求的持续高涨.

"重点是要让资本合理配置.高瑞思谈及800亿美元支出计划时的情况和现在不同."必和必拓董事长纳塞尔(Jacques Nasser)周三在悉尼举行的一场商务午餐会后对记者表示.

他表示,应该停下来喘口气,并观望一下全球的情况.他未宣布削减支出.

纳赛尔说,必和必拓"每天"都在重新思考扩张计划.

被问及必和必拓未来五年会否支出800亿美元时,他回答说"不会."

"这表明他们认为商品价格不会从当前水准上升,而且在这种情景下,他们不会每年支出240-250亿美元."里昂证券分析师Hayden Bairstow表示.

必和必拓股价重挫4%至2009年7月来最低水准,同时澳洲股市跌2.2%.澳元AUD=跌至12月来最低.

"由于商品价格中期内在高位持稳,那些成本在上升的公司承压,"Pengana Global resources Fund基金经理Ric Ronge表示.该基金公司持有必和必拓股票.

"我们正在经历一个超级周期中的较小周期,主要因为欧洲宏观情势以及中国的形势."(完)

--编译 兰秀娟/杜明霞;审校 丁琦

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