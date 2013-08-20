必和必拓称中国经济情况相对稳健

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透墨尔本8月20日 - 全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)行销部门负责人周二表示，中国目前钢铁产量高于公司原先预期，他认为这是中国经济的一个正面迹象。
“几周前我在中国的时候，客户方面透露出低调的信心，”必和必拓行销总裁Mike Henry向分析师表示。
“因此我们目前在中国所看到的，是显示中国经济相对稳健迹象，目前对于可能硬着陆的担忧远低于几个月前。”
Henry指出，铁矿石价格一部分是受到中国国内供应限制的支撑。
“我们并不预期这会无限期持续下去，”他称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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