必和必拓预计中国钢铁年产量在下个十年中期达到11亿吨

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透新加坡5月7日 -全球第三大铁矿石生产商--必和必拓(BHP.AX)一高管周三称，公司年产能有望达到2.6-2.7亿吨。
上个月该公司将今年铁矿石产量预估上调500万吨至2.17亿吨，因其推进在澳洲的新矿山项目。
必和必拓负责营销的副总裁MichielHovers在一行业会议上称，该公司预计中国钢铁产量在下个十年中段达到峰值11亿吨。
全球范围来看，必和必拓预计钢铁需求增长在未来10年依然保持强劲，此后会有所放缓。
他说，“我们预计全球钢铁需求强劲会继续支撑对铁矿石的需求。”(完)
(编译 田建华; 审校 白云/艾茂林)
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