必和必拓预计中国钢铁年产量在下个十年中期达到11亿吨

路透新加坡5月7日 -全球第三大铁矿石生产商--必和必拓(BHP.AX)一高管周三称，公司年产能有望达到2.6-2.7亿吨。

上个月该公司将今年铁矿石产量预估上调500万吨至2.17亿吨，因其推进在澳洲的新矿山项目。

必和必拓负责营销的副总裁MichielHovers在一行业会议上称，该公司预计中国钢铁产量在下个十年中段达到峰值11亿吨。

全球范围来看，必和必拓预计钢铁需求增长在未来10年依然保持强劲，此后会有所放缓。

他说，“我们预计全球钢铁需求强劲会继续支撑对铁矿石的需求。”(完)

(编译 田建华; 审校 白云/艾茂林)

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