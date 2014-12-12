必和必拓预计2015年中国钢铁消费增长将放缓

路透上海12月11日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)高阶主管周四表示，预计明年中国钢铁消费成长将放缓，且已然调整策略因应供给过剩的局面；市场供大于求已导致全球行情崩跌。

“在大肆扩张之后，时值供需不平衡之际，为因应当前市况及重新平衡供需所出现的变革早在我们的预期当中，我们早就预见这些变化了，”执行长Andrew Mackenzie对记者表示。

这显示看好中国需求荣景多年之后，铁矿石行业一大巨擘正在下调其预期。Mackenzie补充道，必和必拓早在2011年就不再批准生产铁矿石的大型新投资案。

在看好中国需求持续增长下，必和必拓及其他大型矿产业者此前展开迅速扩充产能的计画。

尽管中国进口已然增加，但价格腰斩近半至每吨不到70美元，而中国钢铁产出增幅则放缓至3%左右。

必和必拓称，在2020年之前中国的产量增幅可能将维持在3-3.5%左右，如今预期消费将减慢。

“今年的消费增幅大概在1.5%，明年将放缓至0.5-1.5%--我们预期钢铁消费增幅会呈现温和少量的增长。”必和必拓铁矿石营销部总经理Alan Chirgwin说道。

受铁矿石价格处于五年低点影响，大型矿商已然预期中国高成本的产品将被价格低廉的海外供给所取代，中国今年头11个月铁矿石进口增加13.4%至8.46亿吨。

必和必拓铁矿石部门总裁威尔逊(Jimmy Wilson)表示，自年初以来中国高品级的铁矿石供给减少了约有8,000万吨，中国今年的总产量可能降至2.4-2.5亿吨，长期将会维持在2亿吨的水准。

该公司表示，随着1.0-1.2亿吨低成本新产能加入市场，预料2015年将有更多高成本生产商退场；而低成本供给扩张幅度大于需求增加3,000-5,000万吨的预估。

必和必拓同时亦是一家大型煤炭生产商，该公司称中国恢复煤炭进口关税的决定并不会公司带来太大影响。

“我们生产的煤炭产出都卖出去了，并没有受到影响，”营销总裁Mike Henry说道，并补充道近期中国国内价格上涨已然抵销了关税的影响。(完)

(编译 龚芳/孙茉莉; 审校 张明钧)

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