必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产

资料图片：2010年9月，墨尔本，必和必拓总部的企业标识。 REUTERS/Mick Tsikas

路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 (BHP.AX)(BLT.L)周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。

必和必拓表示，在维权股东Elliott Management建议该公司分拆石油业务的情况下，公司正在出售美国两个重要油田的陆上石油权益。

“剥离非核心美国陆上资产的计划正在进行，Hawkville南部至多5万英亩油田的出售进展顺利，”必和必拓在第三财季运营报告中称。

此外，必和必拓表示正在评估Fayetteville页岩气资产，正“考虑所有选项，包括剥离”。

必和必拓将其全年铜产量展望下调17%至133-136万吨区间，此前该公司旗下Escondida铜矿长达六周的罢工在3月末结束。

焦煤产量展望下调9%至3,900-4,100万吨，必和必拓并把铁矿石产量预估区间缩窄至2.68-2.72亿吨。

必和必拓称，当前季度澳洲对亚洲炼钢厂的焦煤出货将受到影响，因3月末强烈气旋横扫澳洲东部，导致通往太平洋岸港口的铁路线中断。(完)