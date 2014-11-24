必和必拓称全球煤矿企业计划减产约5000万吨

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
11月24日 - 路透悉尼11月24日 - 全球最大矿企必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)表示，全球煤矿公司准备关停大约5,000万吨产能，以应对市场价格偏低局面。
“相关工作尚未彻底完成，”必和必拓煤炭部门总裁Dean Dalla Valle在分析师简报会上表示。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
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路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。