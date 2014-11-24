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国际财经 | 2014年 11月 24日 星期一 11:01 BJT

必和必拓称全球煤矿企业计划减产约5000万吨

11月24日 - 路透悉尼11月24日 - 全球最大矿企必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)表示，全球煤矿公司准备关停大约5,000万吨产能，以应对市场价格偏低局面。

“相关工作尚未彻底完成，”必和必拓煤炭部门总裁Dean Dalla Valle在分析师简报会上表示。(完)

(编译 王颖；审校 王兴亚)

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