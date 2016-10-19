焦点：必和必拓认为大宗商品市场出现复苏的初步迹象

2013年12月2日，西澳皮尔巴拉地区，图中一名矿工手里拿着一块铁矿石。 REUTERS/David Gray

路透悉尼10月19日 - 全球最大的业务多样化矿企--必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三表示，终于发现大宗商品市场出现改观的迹象，给出约五年来最为乐观的评估。

数年来商品市场低迷时期，必和必拓一直维持生产。若大宗商品市场复苏，对于该公司来说绝对是福音。不过其警告原材料供应增速仍超过需求增速，尽管中国钢铁消费升温。

“我们看到市场恢复平衡的初步迹象，”必和必拓执行长麦安哲在该公司9月季度生产报告和预测中称。

“基本面情况说明，油气市场将在未来12-18个月好转。铁矿石和炼焦煤价格已高于预期，不过我们仍预期近期内的供应增长仍将超过需求，”他说。

铁矿石、石油和炼焦煤是引领大宗商品市场反弹的三大品种。而必和必拓的铁矿石与石油产量高于分析师的估计，只有炼焦煤产量略低于预估。

“这很可能是必和必拓五年来最乐观的评估了，”Argonaut Securities分析师James Wilson表示。

多数预测机构今年稍早表示，随着经济降温，中国钢产量与消费量将会萎缩，从而延长必和必拓等矿业公司的痛苦期。

摩根士丹利估计，中国9月表观钢铁消费量较上年同期增长12.5%，较前月上升2.8%。对于指望中国市场来逆转需求迟滞状况的矿业企业来说，这可是个好消息。

中国9月铁矿石进口量攀升至9,300万吨，为历史第二高位。现货铁矿石价格最新报每吨58美元，为逾一周高点。

炼焦煤价格自1月以来已翻了一倍有余，达到每吨约230美元，期镍价格涨幅达16%。

必和必拓表示，2017财年铁矿石有望实现2.65-2.75亿吨的生产目标，超过去年的2.57亿吨。此前该公司宣布，9月当季铁矿石产量微降1%，至6,700万吨。

本月Olympic Dam铜矿发生断电后，公司对铜产量预测进行评估，但对其它业务仍维持之前预估不变。

力拓(RIO.AX)(RIO.L)和Fortescue Metals Group(FMG.AX)将在周四公布生产数据和最新产量目标，预计对业务前景的看法也将变得更加乐观。(完)