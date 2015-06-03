必和必拓警告全球大宗商品供给过剩局面料持续

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透堪培拉6月3日 - 全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三发出警告，全球大宗商品供给过剩的状况可能还将持续。
必和必拓执行长Andrew Mackenzie对业内高管与澳洲议员表示，在金属市场，新近投产的低成本供给可满足增加的需求。
他称：“价格较高时期引发的增量供给，要花费更长的时间来消化，这就意味着供给过剩的局面可能要持续一段时间。”
在铁矿石价格崩跌之际，必和必拓和竞争对手力拓(RIO.AX) (RIO.L)仍大举扩张铁矿石生产，因此在澳洲饱受诟病。
Mackenzie说道，目前多数大宗商品已低于先前的极高价位，更加接近更可持续的较长期水准。
煤炭、铜、镍和其他一些矿产价格跌至多年低点，必和必拓也正力抗这股低潮。
规模较小的铁矿石矿商Fortescue Metals Group (FMG.AX)董事长Andrew "Twiggy" Forrest上月声称必和必拓和力拓生产过剩并危及经济，要求政府介入调查，但未能成功。
Fortescue董事长的请求受到行业游说团体澳洲矿业联合会(Minerals Council of Australia)的谴责，称那可能让澳洲走上“干涉主义之路”。
必和必拓铁矿石部门总裁Jimmy Wilson周三指出，尽管其进行重大投资，但该公司在海运铁矿石市场的份额仍保持在17%左右。
“Fortescue Metals自2007年进入市场以来，占海运出口的份额已成长到11%，2007-2014年间，他们是铁矿石领域成长最突出的厂商。”他在澳洲人报(The Australian)一篇评论文章中称。(完)
(编译 孙茉莉/张若琪 审校 张涛)
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