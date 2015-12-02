必和必拓看好铜的长期前景 将降低成本并扩大产量

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日 - 矿业巨头必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)总裁Daniel Malchuk周二表示，计划降低铜的生产成本，并扩大产量，他仍对长期需求增长持乐观看法。
Malchuk表示，该公司计划2017财年将铜生产成本降至每磅1.08美元，截至2016年6月财年的生产成本预计为每磅1.21美元。
“在这段时间，通过释放潜在产能，将有助于以极低的生产成本把集团的铜年产量提高至大约170万吨，”Malchuk在演说中表示。
必和必拓表示，预计2016财年生产150万吨铜，低于2015财年的170万吨。
他说，虽然近期铜市供应过剩打压了现货价格，但长期基本面颇具吸引力，支撑了公司乐观前景。
“未来，铜市可能需要扩大生产，这可能出现在这个十年后期，或下个十年早期，”Malchuk在电话会议上对记者表示，称BHP并没有“太执着于现货价格”。
11月铜价大跌10%，为1月以来最大月度跌幅，今年以来已经累计下跌近27%。
“如果看我们的铜业资产，这些资产可以运行好几十年。因此我们资产的价值并不取决于今天或是六个月以后的市场状况，而是取决于未来10年或20年的状况。”Malchuk表示。
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。