必和必拓计划剥离部分非核心资产

路透墨尔本8月15日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周五宣布，该公司倾向分拆铝、锰和镍等资产。这给未来成立一间独立公司定下了基调。此前有一报导称，新公司价值或在140亿美元。

必和必拓表示，在下周公布年度财报前，董事会将多次开会评量分拆事宜。一篇报导称，这些计划进展顺利，其中可能包括必和必拓一直在尝试出售的Nickel West。

“分拆一部分资产是我们偏好的选项，”必和必拓在一份提交给澳洲证券交易所的声明中表示。

该公司长久以来示意希望出售或分拆旗下锰、铝和镍资产，这些资产对获利的贡献极少。该公司周五时表示，简化公司将可以创造更强劲的现金流成长，并让投资报酬更加亮丽。

必和必拓2014财年的获利有很大一部分是来自于铁矿石。此前该公司公布全年铁矿石产量达到创纪录的2.25亿吨，高于自身的预期。

Arnhem Investment Management投资组合主管Neil Boyd-Clark表示，“分拆有可能形塑价值，而这是市场可能一直无法见到的。”Arnhem Investment Management持有必和必拓股票。

在宣布新公司将包括那些资产之前，Boyd-Clark不愿提出这次分拆行动的估值。

澳洲金融评论报称独立出来的公司将纳入铝、锰、镍、坎宁顿银矿和南非煤炭资产，价值在140亿美元。

该报还称，必和必拓还在讨论是否剥离新南威尔士州的煤炭资产，报导没有引述消息人士。据该报，新的公司总部会设在珀斯，由首席财务官Graham Kerr带队。

澳洲金融评论报还称，该公司可能在澳洲证券交易所挂牌，并在南非再度上市。

必和必拓拒绝对该报导置评。公司在声明中称，预计下周董事会开会时会考虑拆分，并将立即宣布任何重大消息。

必和必拓定于8月19日公布年报。(完)

(编译 戴素萍/洪曦/田建华; 审校 张明钧/艾茂林)

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