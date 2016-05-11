必和必拓由节支转至扩张模式 为商品价格复苏做准备

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔/墨尔本5月11日 - 全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)近来像同业力拓(RIO.AX) (RIO.L)一样，大谈未来的增长方案，这标志着经历了四年强势削减成本之后，企业转移了重点。
虽然一些大型矿商还在寻求出售资产，以帮助削减债务或退出镍和煤炭等业务，但他们也在为未来需求回升做准备，因为至少一些商品已经浮现供应缺口，播下了未来价格上涨的种子。
继力拓上周重启涉资53亿美元的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿扩张项目之后，必和必拓周二宣布，预计明年将签署铜和石油项目。
“过去几年更多的是勒紧腰带度难关和节支，现在重点已经稍微转移，”Argo Investments的资产组合经理Andy Forster表示。
必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)表示，智利的Spence铜矿项目目前预计花费将低于22亿美元，较稍早的预估低30%；该项目在2020年前将使铜矿供应增加200,000吨。
“鉴于我们预期市场基本面将有改善，这可说时机正好合适。”麦安哲在迈阿密的矿业会议表示。
必和必拓还预计2017年对墨西哥湾的Mad Dog石油扩张项目的投资做出最后决定。该项目由BP(BP.L)负责经营，必和必拓表示在该项目所占的权益，将耗资25-30亿美元。
尽管该公司一直以来都表达对该增长选项的意愿，但还是首次提及做出投资决定的时间点在2017年。
“(力拓和必和必拓)均有一些酝酿中的增长项目，但两家公司一直都不愿承诺还要大幅度投入资本，在已然供应过剩的市场增加产量。”ATI资产管理投资组合经理Ben Lyons说。
麦安哲表示，公司计划继续削减成本，除了2012年以来的100亿美元外，目标瞄准2017年6月前进一步省下36亿美元。(完)
(编译 李春喜/张若琪 审校 张荻/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。