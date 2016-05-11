必和必拓由节支转至扩张模式 为商品价格复苏做准备

路透布鲁塞尔/墨尔本5月11日 - 全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)近来像同业力拓(RIO.AX) (RIO.L)一样，大谈未来的增长方案，这标志着经历了四年强势削减成本之后，企业转移了重点。

虽然一些大型矿商还在寻求出售资产，以帮助削减债务或退出镍和煤炭等业务，但他们也在为未来需求回升做准备，因为至少一些商品已经浮现供应缺口，播下了未来价格上涨的种子。

继力拓上周重启涉资53亿美元的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿扩张项目之后，必和必拓周二宣布，预计明年将签署铜和石油项目。

“过去几年更多的是勒紧腰带度难关和节支，现在重点已经稍微转移，”Argo Investments的资产组合经理Andy Forster表示。

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)表示，智利的Spence铜矿项目目前预计花费将低于22亿美元，较稍早的预估低30%；该项目在2020年前将使铜矿供应增加200,000吨。

“鉴于我们预期市场基本面将有改善，这可说时机正好合适。”麦安哲在迈阿密的矿业会议表示。

必和必拓还预计2017年对墨西哥湾的Mad Dog石油扩张项目的投资做出最后决定。该项目由BP(BP.L)负责经营，必和必拓表示在该项目所占的权益，将耗资25-30亿美元。

尽管该公司一直以来都表达对该增长选项的意愿，但还是首次提及做出投资决定的时间点在2017年。

“(力拓和必和必拓)均有一些酝酿中的增长项目，但两家公司一直都不愿承诺还要大幅度投入资本，在已然供应过剩的市场增加产量。”ATI资产管理投资组合经理Ben Lyons说。

麦安哲表示，公司计划继续削减成本，除了2012年以来的100亿美元外，目标瞄准2017年6月前进一步省下36亿美元。(完)