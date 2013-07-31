价格战一触即发 必和必拓为加拿大钾肥计划伤神

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
路透伦敦/温尼伯7月30日 - 矿业巨擘必和必拓(BLT.L)新任老板正面临上任以来最大考验，思考加拿大140亿美元钾肥计划的命运；由于一个具有主导力量的钾肥垄断组织溃散，让已然疲软的钾肥价格面临更大压力。
即便是在周二之前，加拿大Saskatchewan省的Jansen项目对于必和必拓执行长Andrew Mackenzie而言也是一个困难的决定，因矿业投资人不愿参与巨额投资计划，同时多数也对供过于求的钾肥市场冷淡以对。
然而俄罗斯钾肥业巨头Uralkali(URKA.MM)周二与合作伙伴Belaruskali建立的合资企业拆伙，恐让MacKenzie更加地伤脑筋。Uralkali表示，拆伙后钾肥价格可能下修达25%。
伦敦Investec分析师Hunter Hillcoat表示，“Jansen这个计划可能会改变整个产业风貌。这是一场豪赌，押注的是成本可以低到杀死其他竞争对手。”的确，Jansen计划年产出800万吨，约为2012年钾肥供应量的15%。
“但这个市场上有多个势力稳固的业者，要成为主宰并非易事。
直到周二，主导全球钾肥市场的两大企业联盟还是白俄罗斯钾肥公司(Belarusian Potash Company，BPC)和北美的Canpotex。后者是Potash Corp(POT.TO)、Mosaic Co(MOS.N)和Agrium Inc(AGU.TO)的联合出口公司。必和必拓曾在2010年试图收购加拿大Potash Corp，但以失败告终。
必和必拓周二拒绝置评。该公司最近在上个月表示，Jansen仍是其“选择之一”。
据分析师和行业消息人士称，如果推进Jansen项目，关注必和必拓支出、债务和股息水平的投资者很可能对此持负面看法。但如果必和必拓决定放弃其投资了20亿美元的Jansen项目，则意味着放弃一条未来几十年可能成为关键利润来源的渠道。
必和必拓董事会将在未来12个月内考虑对该项目做出决定。该公司一直表示，预计Jansen开矿项目有可能成为其“第五大业务支柱”，其它四个支柱分别是铁矿石、铜、煤炭和石油。
不过，自从投资者去年督促公司控制支出以来，Jansen项目因为期间大宗商品价格下跌而一直前途未卜。竞争对手对Jansen项目的经济效益提出质疑，并警告该项目可能会让钾肥价格跌得更低。
“我不知道这个项目有没有推进。但我知道这个项目的经济效益说不通。”Potash Corp执行长Bill Doyle上周对路透表示。
“它的投资回报为负数，我想不会有哪个董事会成员会批准一个规模达140亿美元，但从一开始投资回报就为负数的项目。”
Uralkali周二预测，2013年下半年的钾肥价格将跌破每吨300美元，目前为400美元。
“这肯定会让Jansen项目搁浅，因为不管是谁向必和必拓董事会提出这个项目，都必须做定价情景分析，没人会在每吨300美元的价格情况下批准这个项目，”Atlantic Equities的分析师Colin Isaac说。
自去年暂停200亿美元的Olympic Dam开矿项目和一项修建新港口增加澳洲铁矿石出口的计划后，Jansen是必和必拓唯一待推进的“超大型项目”。(完)
(编译 张明钧/白云; 审校 李春喜/张荻)
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