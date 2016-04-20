必和必拓考虑退出印尼煤炭资产

路透墨尔本4月20日 - 必和必拓正在考虑退出印尼的煤炭资产，目前正值印尼监管存在不确定性及煤炭前景疲弱之际；该公司在印尼的一座小煤矿最近开始出产炼焦煤。

必和必拓拥有IndoMet Coal项目的75%权益，其余25%的权益则在2010年出售给印尼Adaro Energy(ADRO.JK)，作价3.35亿美元。此后煤炭资产价格崩跌，多位分析师认为，必和必拓现在若能把一项很大程度尚未开发的资源卖上2.0亿美元，便属万幸。

“...这的确是一项高品质的炼焦煤资产，对一家有良好关系的印尼业者而言是一个很棒的机会，”Shaw & Partners分析师Peter O'Connor称。

必和必拓为全球最大炼焦煤出口商。其发言人称，该公司正在为IndoMet考虑各种选项。她拒绝说明公司是否已与任何潜在买家进行讨论。

必和必拓在季度报告中称，“必和必拓正在就旗下印尼煤炭资产IndoMet Coal的各种长期选项进行评估，该资产由加里曼丹中部与东部省分内的七份煤炭合同组成。”

IndoMet年产能100万吨的Haju矿去年开始投产，必和必拓还因该矿遭到环保团体的抨击。在本财年前九个月，该矿产量还不到必和必拓炼焦煤总产量的2%。(完)