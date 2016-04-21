焦点：必和必拓称铁矿石和煤炭价格将回落 受低成本供应入市压抑

图中为必和必拓公司标识。 REUTERS/David Gray

路透墨尔本4月21日 - 必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)澳洲主管Mike Henry周四表示，该公司认为近期铁矿石和炼焦煤价格的涨势料不会持续超过几个月，因预计有更多低成本供应将进入市场。

Henry说，在一段时间的减库存之后，建筑业的钢材需求(一定程度上是季节性需求)确实在回升，并带动铁矿石和煤炭需求增加。

“这推动了价格上扬。但随着澳洲乃至其他地方的更多低成本供应入市，可以预计价格将不会维持在这些高位，”Henry向记者表示。

铁矿石价格在过去四个月飙升74%至每吨逾60美元。

“因此我认为我们将会看到涨势会持续几个月，然后价格会再度下跌，”他向墨尔本矿业俱乐部(Melbourne Mining Club)表示。

对于钢铁贸易战隐然成形，可能给公司业务带来的风险，Henry不以为意，并称贸易战不太可能影响铁矿石和煤炭的长期需求。目前以美国为首的其他钢铁生产国正在向中国施压，要求中国减产以缓解全球供应过剩局面。

必和必拓仍认为，中国的钢铁需求将在2020年代中段见顶，有别于一些人认为中国钢铁需求已见顶的看法。

“你将持续见到中国钢铁缓慢成长。将由更高效的的高炉生产制造，”他说。

必和必拓本周曾表示，将在未来24个月内对其西澳铁路网络进行维修，使该公司将更能稳定实现长期以来所秉持的2.90亿吨产能目标。

Henry拒绝明确说明公司预计何时可达成该目标，但暗示可能在2020年之前。

“维修铁路显然会有一些影响。但这一切都是为了让我们能尽快实现目标。”

他也不愿意说明必和必拓是否瞄准英美资源集团对外求售的Moranbah和Grosvenor炼焦煤矿场。

“我们所看重的机会，是争取具有非常高回报率、且拥有稳健组合的成长项目。所以我们应不会把并购视为高度可能，但我们也绝对不会说不可能。”他说。(完)