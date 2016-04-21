焦点：必和必拓称铁矿石和煤炭价格将回落 受低成本供应入市压抑

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透墨尔本4月21日 - 必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)澳洲主管Mike Henry周四表示，该公司认为近期铁矿石和炼焦煤价格的涨势料不会持续超过几个月，因预计有更多低成本供应将进入市场。
Henry说，在一段时间的减库存之后，建筑业的钢材需求(一定程度上是季节性需求)确实在回升，并带动铁矿石和煤炭需求增加。
“这推动了价格上扬。但随着澳洲乃至其他地方的更多低成本供应入市，可以预计价格将不会维持在这些高位，”Henry向记者表示。
铁矿石价格在过去四个月飙升74%至每吨逾60美元。
“因此我认为我们将会看到涨势会持续几个月，然后价格会再度下跌，”他向墨尔本矿业俱乐部(Melbourne Mining Club)表示。
对于钢铁贸易战隐然成形，可能给公司业务带来的风险，Henry不以为意，并称贸易战不太可能影响铁矿石和煤炭的长期需求。目前以美国为首的其他钢铁生产国正在向中国施压，要求中国减产以缓解全球供应过剩局面。
必和必拓仍认为，中国的钢铁需求将在2020年代中段见顶，有别于一些人认为中国钢铁需求已见顶的看法。
“你将持续见到中国钢铁缓慢成长。将由更高效的的高炉生产制造，”他说。
必和必拓本周曾表示，将在未来24个月内对其西澳铁路网络进行维修，使该公司将更能稳定实现长期以来所秉持的2.90亿吨产能目标。
Henry拒绝明确说明公司预计何时可达成该目标，但暗示可能在2020年之前。
“维修铁路显然会有一些影响。但这一切都是为了让我们能尽快实现目标。”
他也不愿意说明必和必拓是否瞄准英美资源集团对外求售的Moranbah和Grosvenor炼焦煤矿场。
“我们所看重的机会，是争取具有非常高回报率、且拥有稳健组合的成长项目。所以我们应不会把并购视为高度可能，但我们也绝对不会说不可能。”他说。(完)
(编译 汪红英/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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