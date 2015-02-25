必和必拓执行长警告称铁矿石价格将持续面临下跌压力

路透伦敦2月24日 - 全球最大矿商必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)领导人周二表示，该公司旗下主要商品--铁矿石价格近期可能下跌，因面临全球供应持续增加的压力。

必和必拓及同业力拓(RIO.AX)(RIO.L)和淡水河谷(VALE5.SA)皆正扩大铁矿石供应，然而需求成长幅度却跟不上脚步。

铁矿石价格过去两年跌幅超过五成，而铁矿石业务占必和必拓获利比重接近一半。

在必和必拓公布半年度获利下滑31%之后，执行长Andrew Mackenzie在分析师电话会议上表示，“虽然我们见到部分产能退场，特别是成本偏高的中国铁矿石生产商...我们仍预期低成本矿石供过于求，因此铁矿石价格仍面临下跌压力。”

必和必拓财务长Peter Beaven则指出，铁矿石中期前景仍旧不明朗，他称可做为铁矿石替代品的废料供给量增加。

Beaven称，“身为财务人员，我们没有大量资本投入大型铁矿石项目让我感到欣慰。”

Mackenzie先前一再对必和必拓铁矿石生产维持高档的策略提出辩护，称在黯淡市况下，这是扩大市占率及获利的最佳办法，不过铁矿石价格前景已经让规模较小的生产商在损益两平边缘挣扎。

Mackenzie称，“我们对铁矿石投资已经够了，还在考虑中的投资数额不大...之后我们就收工了。”

“不过让我真正担心的是，其他竞争对手准备大举投资开发成本极低的铁矿石矿脉。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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