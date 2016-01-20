必和必拓认为铁矿石和煤炭价格中期内不会反弹

路透墨尔本1月20日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)周三表示，该公司认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价和油价将会反弹。由于获利大幅下降，必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)在该公司的季度产量报告中表示，该公司正致力于守卫其投资级信用评级。这暗示必和必拓或许会削减派息，从而结束长期保持的每年保持或增加派息的政策。

“在这种环境下，我们也致力于保护我们稳健的资产负债表，以便有足够的财务灵活度，以应对进一步波动并能抓住铜价和油价预期在中期内可能反弹的机会，”麦安哲表示。

但他并未提到铁矿石或煤炭价格会反弹。

必和必拓重申，预计截至2016年6月的一年将增加铜、煤炭甚至石油的产量，尽管油价跌至12年低点促使该公司减少了在美国页岩油田的活跃钻机数。

必和必拓还将全年铁矿石产量预估削减了1,000万吨至2.37亿吨，因其巴西合资公司Samarco发生铁矿石尾矿溃坝导致生产暂停。但该公司仍预计西澳铁矿石产量将增加。

必和必拓季度油气产量减少5%至6,020万桶油当量。不过在近海石油产量提振下，该公司将全年产量预估维持在2.37亿桶油当量。

该公司第四季铁矿石产量为5,700万吨。当季铜产量减少9%至40万吨，因其智利Escondida铜矿的品级下降。(完)