必和必拓将2016财年铁矿石产量预估下调1000万吨

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼4月20日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三将其2016财年铁矿石产量预估下调1,000万吨，至2.6亿吨，因天气恶劣和铁路维护。在全球铁矿石市场供应过剩之际，这将进一步削减出货量。
此前力拓(RIO.AX) (RIO.L)调降其2017年澳洲铁矿石产量预估[nL3S17M20P]，最高调降2,000万吨，这可能帮助推动铁矿石价格复苏速度快于预期。今年以来铁矿石价格已经上涨近40%。
“现在预计2016财年西澳州铁矿石产量约为2.6亿吨，较前次预估减少4%，不过单位成本预估仍为每吨15美元，”必和必拓在季度评估中表示。
西澳州皮尔布拉铁矿带1月底受到气旋袭击，导致该全球最大单个海运铁矿石供应地的生产大规模中断。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。