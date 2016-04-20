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国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 09:28 BJT

必和必拓将2016财年铁矿石产量预估下调1000万吨

路透悉尼4月20日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三将其2016财年铁矿石产量预估下调1,000万吨，至2.6亿吨，因天气恶劣和铁路维护。在全球铁矿石市场供应过剩之际，这将进一步削减出货量。

此前力拓(RIO.AX) (RIO.L)调降其2017年澳洲铁矿石产量预估[nL3S17M20P]，最高调降2,000万吨，这可能帮助推动铁矿石价格复苏速度快于预期。今年以来铁矿石价格已经上涨近40%。

“现在预计2016财年西澳州铁矿石产量约为2.6亿吨，较前次预估减少4%，不过单位成本预估仍为每吨15美元，”必和必拓在季度评估中表示。

西澳州皮尔布拉铁矿带1月底受到气旋袭击，导致该全球最大单个海运铁矿石供应地的生产大规模中断。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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