必和必拓逾16年来首次报亏 1988年来首次削减股息

路透悉尼2月23日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周二宣布，削减中期股息75%，为1988年来首次削减派息，因原油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。

必和必拓公布，2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次亏损，并削减中期股息至0.16美元。必和必拓为全球最大多元化矿业企业。

此次削减派息意味着必和必拓承诺逐步增加派息的政策告终，该政策为该公司在每半年发布业绩时都会保持或增加派息。

因商品价格挫至多年低点，业绩期内该公司潜在可分配利润从上年度的48.9亿美元降至4.12亿美元。分析师此前的预期为5.85亿美元左右。(完)