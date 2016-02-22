必和必拓逾16年来首次报亏 1988年来首次削减股息

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透悉尼2月23日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周二宣布，削减中期股息75%，为1988年来首次削减派息，因原油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。
必和必拓公布，2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次亏损，并削减中期股息至0.16美元。必和必拓为全球最大多元化矿业企业。
此次削减派息意味着必和必拓承诺逐步增加派息的政策告终，该政策为该公司在每半年发布业绩时都会保持或增加派息。
因商品价格挫至多年低点，业绩期内该公司潜在可分配利润从上年度的48.9亿美元降至4.12亿美元。分析师此前的预期为5.85亿美元左右。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。