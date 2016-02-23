必和必拓逾16年来首见亏损 放弃积极派息政策（更新版）

(新增执行长和分析师评论及细节)

路透悉尼2月23日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)周二削减中期派息75%，为1988年来首次削减派息，因石油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。

必和必拓公布，2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次亏损，并削减中期股息至0.16美元。分析师原预计股息为0.31美元。必和必拓为全球最大的多元化矿业企业。

必和必拓为了维持较强的债信评级，还放弃了积极派息的政策。原本公司在每半年发布业绩时都会维持或提高派息。该公司的评级为A级，在矿业企业中是最高的。

“中国成长放缓以及石油输出国组织(OPEC)的分歧，导致价格下跌超过预期，”必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)说。

“我们采取新的派息政策和透明的资本配置框架，作为整体策略的组成部分，是为帮助必和必拓控制波动性。”他说。

必和必拓潜在可分配利润从上年度的48.9亿美元降至4.12亿美元，因大宗商品价格大跌至数年低点。分析师此前的预期为5.85亿美元左右。

标普本月将必和必拓评等从A+调降至A，警告若该公司无法采取更多措施保留现金，并重新考虑其分红政策的话，则可能进一步调降评级。

Fat Prophets矿业分析师David Lennox称，“我认为(评级机构)不会进一步降评。若商品价格前景仍然低迷，他们或许会这么做，但我认为情况正开始向有利于必和必拓的方向发展。”(完)