必和必拓认为铁矿石价格短期内不会回暖 小型矿商前景堪忧

路透悉尼2月24日 - 全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)周二不认同铁矿石价格短期内会有转机的看法，这对于在盈亏平衡点上苦苦挣扎的小型矿企来说不是一个好兆头。

公布了公司半年度业绩的必和必拓执行长Andrew Mackenzie表示，最重要的买家--中国的铁矿石需求持平，尽管进口量已经增加，这是因为中国用进口铁矿石替代成本更高的国内铁矿石。

不过Andrew Mackenzie表示，随着供应成本的下降，铁矿石价格当前“更多地反映了中期基本面”。目前铁矿石价格在每吨62美元左右。

这样的价格足以维持必和必拓、淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX) (RIO.L)这三家大型矿商处在盈利状态，但对于小型矿商来说这几乎是盈亏平衡的价格。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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