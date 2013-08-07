必和必拓执行长称将对钾肥采取长期评估

路透墨尔本8月7日 - 必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)新任执行长周三称将对其进军钾肥产业的计划进行长期评估，无视于俄罗斯钾肥商Uralkali(URKA.MM)退出全球两大钾肥企业联盟之一。

在Uralkali意外退出后，外界一直推测必和必拓接收美国钾肥生产商Mosaic Co (MOS.N)，可能会比斥资140亿美元在加拿大打造钾肥矿区来得更有道理，选择哪种方案，将在今年作出决定。

“我们会想得很长远。这是短期内发生的事，”必和必拓执行长Andrew Mackenzie被问及在钾肥价格料将崩跌，公司是否可能延后Jansen的开发时对记者表示。

“我们一直说过，钾肥是一个将会失去部分类似联盟结构的事业，而且最后会像其他商品一样成为在全球交易的商品，因此，某种程度上，我们料到了会发生什么事，”他表示。

Mackenzie表示，在8月20日公布财报时，将会谈到更多有关钾肥和Jansen的展望。

Uralkali上周退出与Belaruskali组成的企业联盟，引发钾肥价格战的揣测，进而使得Mosaic等全球主要生产商的股价挫跌。

Mosaic的市值因此比起打造年产800万吨的Jansen钾肥矿区的成本多不了多少。

“我们的看法是，Mosaic可能是除了打造Jansen外，另一个不错的选择，”美国银行美林分析师在周一的报告中表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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