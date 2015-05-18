必和必拓寻求收购深海石油资产

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透墨尔本5月18日 - 澳洲必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)石油部门主管表示，公司正在研究利用油价挫跌的机会收购深海石油资产，在放慢陆地页岩业务扩张速度之际推动公司成长。
“我们不会依赖美国页岩。我们还是要回到传统业务领域寻求扩张，”必和必拓石油部门总裁Tim Cutt周一在澳洲石油和天然气大会间隙表示。
必和必拓认为油价将在大约2018年之后反弹，因为缺乏新的廉价供应将导致石油市场出现供应缺口；但该公司预计，美国天然气价格将在至少2020年之前持于每百万英热单位5美元以下。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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