必和必拓拒绝维权投资者Elliott的改革建议 称弊大于利

路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。

Elliott致信必和必拓董事会提出上述计划。除必和必拓之外，全球还有多家公司都受到游说，希望增加对股东的回报，其中包括三星电子、阿克苏诺贝尔和SABMiller。

必和必拓的答复使其在伦敦市场股票削减早盘将近6%的涨幅，周一收高2.2%。

“在研究Elliott提议中的要素后，我们得出结论认为，该计划的成本和相关风险将大大超过可能带来的收益，”必和必拓在声明中说。

Elliott表示，所提出的计划将保留必和必拓在伦敦和澳洲两地上市的安排，但取消公司的双重结构，改为单一总部，并将澳洲作为税收居所。

必和必拓还将把其美国石油业务资产分拆到一个将在纽交所上市的实体中，并承诺给予股东额外现金回报。

Elliott称，必和必拓的表现逊于可比矿业和石油公司，而Elliott Advisors的计划可为澳洲股票持有人带来至多48.6%的价值增长，为英国股票持有人带来51%的价值增长。

但必和必拓不这么认为。

必和必拓称，公司的股票估值倍数并没有明显低于矿业和油气同行的加权平均水平。

必和必拓还称，公司定期重新评定如何创造价值并重新评估公司架构。必和必拓还称，已经与Elliott沟通数月，将考虑作出更具体的回应。

现阶段公司不考虑Elliott提出的回购股票的计划，这种范式做法无视资源行业的周期性本质以及现金其他用途可带来的回报。

必和必拓与同行两年股票表现对比：reut.rs/2oQXpNR

必和必拓与同行15年股票表现对比：reut.rs/2oQXCR9

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