必和必拓下半年利润大减 搁置铜矿扩张计划

* 未计一次性项目的下半年利润减少35%

* 重审扩张Olympic Dam计划,12月前不会做决定

* 短期内商品价格继续震荡

* 股利低於预期

* 股价在澳洲收低0.3%

记者 Sonali Paul 编译 田建华/梁睿雪/兰秀娟

路透墨尔本8月22日电---全球大型矿商必和必拓周三表示,推迟200亿美元的Olympic Dam铜矿扩张计划,并称截至2013年6月的年度里将不会批准其他重大项目.这是中国经济放缓给必和必拓最重的一记拳.

必和必拓公布下半年利润下滑35%,也是三年来首次年度利润下滑,成本上扬以及大宗商品价格下跌,灼伤了主要矿商的获利.

Pengana Capital的投资组合经理Tim Schroeders表示,"很高兴看到有一些投资纪律,这样他们就不会不顾当前艰难的经济环境而一味向前冲了."

随着中国这个大买家的经济放缓至逾10年来最弱,大型矿商已经受到包括铁矿石、铜、煤炭、镍和铝价格疲弱的重创.

而在英国和澳洲两地上市的必和必拓,也受到天然气价格下跌以及且炼焦煤矿工人罢工的冲击,包括页岩气和镍资产的减记,以及包括Olympic Dam等项目在内的费用,使得公司利润减少25亿美元.

必和必拓首席执行官高瑞思表示,鉴於市场环境严峻而且料将在短期内持续,公司需要重新审视原拟12月做决定的Olympic Dam扩张计划.

"当我们考虑了当前市场环境、公司战略和资本管理方面的优先要务,最终敲定了项目的所有细节时,发现对於公司和股东来说,正确的决定就是继续研究开发一个资本密集性较低的项目来取代Olympic Dam地下矿场,"他在声明中表示.

在当前全球存在不确定性的环境下,投资者此前一直要求大矿商向股东派息,而不是大肆花费在大项目上.必和必拓决定暂缓将Olympic Dam铜产量扩大三倍的项目,令投资者如释重负.

"取消Olympic Dam项目可能是个好主意,市场正寻找或期待着此类事情.因此对他们来说,这是一个明智的举动,"里昂证券分析师Hayden Bairstow表示.

路透根据必和必拓全年业绩计算出,公司下半年扣除特殊项目的可分配利润降至71.6亿美元,上年同期为109.8亿美元.

截至6月底的全年利润降至171亿美元,上年同期为217亿美元.

必和必拓规模最大的铁矿石业务受中国需求疲软冲击尤甚.全球最大的铁矿石矿商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)上月公布了两年来最差的季度获利.

欲浏览必和必拓业绩图表,请点选:(link.reuters.com/zun22t)

Olympic Dam扩张计划是2012年12月前需送至必和必拓董事会进行最终审批的三大项目之一.Olympic Dam是全球第四大已探明的铜矿和最大的铀矿.

Olympic Dam计划包括在未来几年挖掘出一个规模庞大的露天矿,铜和铀的年产能将分别为75万吨和1.9万吨.但由於过去18个月铜价重挫25%,开挖这样一个大型露天矿就不再具有经济价值.

必和必拓称,由於要重审这个计划,所以与南澳政府敲定的2012年12月15日最终期限之前,将无法批准任何扩张计划.

该公司表示,估计在2013年6月30日截止的会计年度内将不会批准其他大型项目,但已核准的220亿美元资本支出项目仍将进行.

必和必拓将最终派息上调0.02美元至0.57美元,但仍低於分析师预估的约0.58美元,这是慎看前景的信号.

必和必拓在澳洲挂牌的股价(BHP.AX)下跌0.33%,收於33.16澳元,与澳股指标S&P/ASX 200指数下滑0.17%大致相符.

必和必拓在伦敦上市的股价(BLT.L)早盘下跌1.6%,大盘英股富时100指数.FTSE下跌0.8%.(完)

--译文审校 沈以文/程琳

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