必和必拓利润下滑 任命新执行长

路透墨尔本2月20日 - 全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)周三任命其有色金属业务主管麦肯西(Andrew Mackenzie)为新任执行长(CEO),接替高瑞思(Marius Kloppers),因该公司公布其半年度获利下滑幅度估计达43%.

现年56岁的麦肯西曾为竞争对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)工作,在2008年接受高瑞思延揽进入必和必拓.麦肯西于今年5月正式上任.在大宗商品价格日益下跌的冲击下,必和必拓目前不得不通过减支来努力维持利润率.

必和必拓还公布,2012年7-12月未计入特殊项目的获利骤降至56.8亿美元,上年同期为100亿美元;且公司对铝镍业务进行了30亿美元资产减记.

宣布新CEO任命后,必和必拓股价上涨近1%至39.34澳元的17个月高位,此后小幅回落.

分析师称必和必拓此次替换CEO与力拓的情况无可比性,后者在上个月解雇了前CEO艾博年(Tom Albanese),因他在铝和煤炭交易中判断失误.

必和必拓称,虽然未来12个月全球大宗商品需求或会改善,但预期其价格将持续承压,因新的低成本供应陆续投产.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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