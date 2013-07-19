《Russell专栏》必和必拓与力拓押注铁矿石早已胸有成竹

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍

路透澳洲朗塞斯顿7月18日 - 面对需求成长速度料将下滑，却选择提高产量，对于一家矿商而言，或许这看来像是一个怪招，但这正是力拓(RIO.AX)及必和必拓(BHP.AX)对铁矿石的作法。

这两家公司分别为全球第二大及第三大铁矿石产商，本周两家公司都表示，扩张计划持续推进，尽管中国经济料将降温。全球约三分之二的海运铁矿石供给量，都由中国买进。

在需求前景变差之际还决定增产，表面看来似乎疯狂，但其实已是经过盘算。

力拓及必和必拓实际上是在押注，他们在澳洲的低成本铁矿石事业将能够主宰市场，将中国国内生产的铁矿石、澳洲及其他国家成本较高的矿场都淘汰出局。

他们也押注当前对中国需求增速放缓的担心是过度夸大，相信中国的进口将维持稳健。

虽然这两家矿业巨头的想法看来有点冒险，但他们赌对的机率确实不低。

力拓及必和必拓的生产成本都在每吨50美元左右，以当前亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI每吨130.40美元计算，等于利润超过80美元。

即使下半年铁矿石价格因为中国需求增速降温而大跌，必和必拓及力拓可能是最后两家仍然赚钱的铁矿石产商。

而且目前并没有多少分析师预期会出现类似去年第三季价格崩跌的局面，当时现货价格大跌逾20%，去年9月初跌至三年低点每吨86.90美元。

目前对价格的一般看法是在每吨110-120美元附近，但有下跌风险。

若果真如此，这代表力拓及必和必拓追求提高产量是正确决定，因为他们仍然能够比竞争对手创造更大利润。

中国及全球的铁矿石市场，也与铜及石油等其他大宗商品市场不太一样，因为建立大量铁矿石库存的能力或意愿都很低。

矿商、贸易商及钢厂都只维持相对紧俏的铁矿石库存量，这意味着供应量随需求调整的速度，常会比一些其他大宗商品市场来得更快。

当供应过剩时，这代表往往会以削减产量因应，而根据过去经验，最先遭到停产的是高成本、低品级的中国矿山，最后才会轮到必和必拓及力拓在西澳的矿山，以及巴西淡水河谷(VALE5.SA)的矿山。

必和必拓主要产品产量报告图表(link.reuters.com/vet69t)

另一个值得注意的，是到2013年底之前中国铁矿石需求的可能发展。

今年上半年中国铁矿石进口量为3.843亿吨，较上年同期成长5.1%。

7月4日公布的路透调查分析师预估中值显示，全年进口量料为7.86亿吨。

这代表下半年进口量必须达到4.017亿吨，这根本一点都不像是在放缓，事实上比较像是加速。

这份调查中，最悲观的预测值是2013年全年铁矿石进口7.36亿吨，只略低于2012年创下的纪录高位7.44亿吨。

即使最后实际进口量刚好符合最悲观的预测值，力拓及必和必拓仍可望能够卖出他们增加的产量，因为他们有本钱可以用低于国际对手及中国矿商的价格卖出。

在6月结束的会计年度中，必和必拓铁矿石产量创下1.87亿吨纪录，公司计划到12月时达到年产能2.20亿吨。

力拓4-6月铁矿石产量6,600万吨，有望达成2013年全年2.65亿吨目标。力拓本周表示，到9月底时，年产能将提高至2.90亿吨，2014年底时提高至3.60亿吨。

这些产能扩张都需要大量投资，力拓的扩张项目估计斥资50亿美元。

巨额资本支出，以及无法让成本低过必和必拓及力拓，这两个因素正是其他铁矿石项目可能失败的关键。

其中包括澳洲矿业富豪Gina Rinehart在西澳的100亿美元Roy Hill铁矿石项目，以及英美资源集团(AAL.L)在巴西的Minas-Rio矿山。

到头来，必和必拓与力拓看似赌博的行径，其实不算是什么风险，因为他们手上已经拿了一付好牌。(完)

(译文审校 艾茂林)

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