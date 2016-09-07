焦点：力拓VS必和必拓孰优孰劣？端看投资者对大宗商品的选择

2003年11月30日，墨尔本，在必和必拓公司总部拍摄的公司标识。 REUTERS/Tim Wimborne

路透伦敦9月7日 - 全球主要矿企高层的经验背景会显示投资者面对的选择，其中必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)执行长曾在石油领域工作过，力拓(RIO.L) (RIO.AX)的新掌门人则在铜领域有较丰富的经验。

这两大矿业巨头通过大幅削减成本和资产出售来拉低负债后，目前随着大宗商品市场的复苏，正伺机捕捉成长机会。之前大宗商品市场的跌势削弱了企业的资产负债表。

出生于法国的夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)7月刚刚掌舵力拓，但必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)已在震荡时期历练三年。

两人在上月公布业绩时的立场如出一辙。

他们均改变过去盲目支出的做法，承诺保持安全，少做改变并严于律己，只有在价格合理时才购买资产，而且继续侧重于降低成本。

据路透数据，市场广泛认为力拓是更好的选择，相对必和必拓而言，给力拓“买进”评级的分析师要更多。

力拓具备减债更快的优势，而去年必和必拓遭遇巴西矿坝溃堤，可能引发数年官司，也令投资者避之不及。

但有迹象显示，投资者人气在发生变化，他们在权衡两家矿商对不同大宗商品的曝险程度。

自今年年初以来，从两家公司在伦敦证交所上市的股票来看，必和必拓股价涨幅超过力拓，分别为31%和17%。而且一些分析师认为，相比力拓对铁矿石更高的曝险，必和必拓的焦煤和石油资产潜力更大。

“两家几乎打了个平手。都非常谨慎，而且过去都曾经历过重大失败，”一位不愿具名的业内消息人士称，“石油是个决定性因素，但较长期而言它是个相当安全的押注。”

Jefferies董事总经理Chris LaFemina上个月将对必和必拓的评级从“持有”上调至“买进”，当时对力拓的评级已经是“买进”。

他指出，必和必拓具备进一步削减成本的潜力，而且对焦煤和石油有更高的曝险。

在最大消费国中国的需求带动下，焦煤已经上扬，而油价需要石油输出国组织(OPEC)达成产量协议才能得到有效提振。

**风险仍存**

标准人寿的投资董事Frances Hudson称，鉴于他们都是富时指数的权重股，至少投资两家公司中的一家，是务实的做法。

根据路透数据，力拓的市值为437亿英镑(587亿美元)，必和必拓的市值接近590亿英镑。

路透数据显示，标准人寿投资是力拓在伦敦上市股票的第15大投资者。该公司似乎并非必和必拓的主要投资者，但持有较少的股票。

面对去年必和必拓股价挫跌逾40%，以及力拓股价下滑约三分之一的情况，并非所有人认为是重新投资这两家矿业公司的时候了。

投行Liberum对力拓和必和必拓给出“卖出”评级。

力拓增加对铁矿石的曝险，令其受到提振。今年大连商品交易所的铁矿石DCIOc1已大涨约三分之一。

分析师称，由于铁矿石需要较少的再投资来维持生存，利润率高于石油，因此为力拓提供了现金来改善资产负债并提高股息。

但鉴于全球供应过剩，分析师对铁矿石价格反弹能否持续表示怀疑。

“力拓拥有最好的铁矿石和铝资产，但依我之见，这些都是有过两次最糟糕的供需前景的大宗商品，”Knights说。

**不同的投资组合**

夏思杰在蒙古奥尤陶勒盖项目的工作赢得赞誉，之后成为力拓执行长。该矿建成后，将是全球第三大铜矿。

他是数十年来第一位出身铜业的力拓掌门人，而他的任命，也被外界视为力拓的重心偏离铁矿石。

在力拓的核心利润中，不到10%来自能源业务，大约60%来自铁矿石。

必和必拓首席执行官麦安哲在石油企业(BP.L)担任多项高级职务，也兼任力拓钻石和矿产部门主管。

对于必和必拓来说，铁矿石约占其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的40%，石油资产约占30%。包括动力煤和炼焦煤在内的煤炭业务，占5%左右。

必和必拓上月列出了可能影响其核心利润的主要因素。

每吨炼焦煤价格上升1美元，就能给该公司多带来4,200万美元的利润。

油价每上升1美元，当前财年EBITDA就可提升7,900万美元。每吨铁矿石价格上涨1美元，就将创造2.17亿美元的额外获利。

今年硬焦煤价格已经上涨近一倍，而油价也上升了大约25%。

力拓关于曝险情况有不同的描述。“力拓涉足广泛的大宗商品领域，因此对商品价格的曝险得到分散，”力拓在财报中表示。

**铜押注对象**

分析师多表示，力拓事业版图分散全球各地，深入风险偏高地区较只着重在OECD国家的必和必拓来得多，因此力拓成长潜力较佳，并可在这基础上扩大经营，特别是铜矿。

铜矿和钻石业务目前占力拓未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比重达11.5%。

铜价今年初以来走势基本持平，未能跟上其他金属的涨势，但分析师及行业高管多表示，落后者有可能超车。

夏思杰在接任执行长后不久接受路透专访时表示，他相信铜可望成为“率先摆脱供应过剩状态”的大宗商品。

2015年底时，力拓铜销售量达2.52亿磅，暂定价格为每磅2.17美元。

只要暂定价格变动0.1美元，净利就会跟着增加或减少3,600万美元。

对于部分投资人而言，作为大宗商品领头羊的铜价不振，不免让人质疑其进一步的涨势，尽管低利率重新燃起矿商的兴致。

London and Capital股票主管Roger Jones表示，他认为投资人过去几年对于矿业的曝险有限，“但持仓低配的的程度已经减轻”。

London and Capital并未持有力拓或必和必拓股票，管理资产规模约32亿美元。

他说，“我们认为股票价格正假设末端市场强劲复苏，我们认为这种可能性不高，中期而言最多可能只会区间波动。”(完)