力拓计划在并购和业务发展部门裁员 以削减成本--消息

路透伦敦3月26日 - 据三位知情人士称，为了削减成本以应对大宗商品价格大跌，全球第二大矿企力拓(RIO.L) (RIO.AX)计划在并购和业务发展部门裁员。

该计划暗示力拓对并购的兴趣在下降。力拓在去年夏季拒绝了竞争对手嘉能可(GLEN.L)的收购提议。

“并购暂时不在考虑范围内。没有股东要求力拓进行并购，”一位银行业知情人士表示，并称力拓打算将并购部门的岗位减少一半以上。

两位知情人士称，两个部门目前的员工总数在50人左右，但第三位知情人士称，两部门的总人数不止50人。

上述知情人士说，一项评估突显出，力拓主要办公室和多个分部的很多并购和业务发展岗位是多余的。

力拓的一位发言人拒绝置评。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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