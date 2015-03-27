力拓计划在并购和业务发展部门裁员 以削减成本--消息

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦3月26日 - 据三位知情人士称，为了削减成本以应对大宗商品价格大跌，全球第二大矿企力拓(RIO.L) (RIO.AX)计划在并购和业务发展部门裁员。
该计划暗示力拓对并购的兴趣在下降。力拓在去年夏季拒绝了竞争对手嘉能可(GLEN.L)的收购提议。
“并购暂时不在考虑范围内。没有股东要求力拓进行并购，”一位银行业知情人士表示，并称力拓打算将并购部门的岗位减少一半以上。
两位知情人士称，两个部门目前的员工总数在50人左右，但第三位知情人士称，两部门的总人数不止50人。
上述知情人士说，一项评估突显出，力拓主要办公室和多个分部的很多并购和业务发展岗位是多余的。
力拓的一位发言人拒绝置评。(完)
(编译 汪红英；审校 杜明霞)
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路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。