必和必拓多方考量精简业务 或分拆及出售非核心资产

* 必和必拓称正考虑多项选项，尚未做出决定

* 分拆抑或出售的决定没有时间表

路透墨尔本4月1日 -矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周二表示，正在考虑多项精简资产组合的选项，包括可能分拆铝和镍等业务为独立公司。

“我们仍在积极研究下阶段的业务精简，也包括结构性改革选项，但只会继续从事给必和必拓股东带来最大价值的选项。”公司声明指出。

必和必拓执行长AndrewMackenzie过去一年来曾表示，公司打算侧重于大型铁矿石、铜、煤及石油业务，并出售规模较小、利润较低的业务。

就在该公司周二公布声明前，澳洲金融评论报报导称，必和必拓正考虑分拆非核心资产为独立的公司，提供股票给现有股东。

必和必拓股价因该报导而上扬，一度涨2.2%至三周高位，终场收高1.59%，报37.050澳元。

将非核心资产分拆为一家公司，让必和必拓在或难找到愿出好价格的买家之际，业务还能够瘦身精简，或也有助激出买家。

报导称，必和必拓的“projectriver”评估聘请高盛为顾问，已进行了一年多。报导指出该项工作已“凝聚动能”，高层“倾向分拆公司，并有可能在澳洲、伦敦和南非证交所挂牌上市。”

报导指称，研究结果可望在该公司4或5月董事会时提交讨论。

必和必拓称，仍在对一系列备选方案进行细部评估。但该公司未提供做决定的时间框架。

必和必拓发言人Emily Perry被问到选项是否包括分拆铝、镍和铝土矿业务时表示，“我们正对所有选项进行研究。”

“我们将进一步把重点放在四大台柱业务，或许碳酸钾算是第五根支柱，让公司能更迅速提高最大型业务的生产力和表现。”必和必拓在声明稿中指出。该公司四大主要业务为铁矿石、铜、煤及石油。

然而Perry表示，必和必拓不打算简化双挂牌的结构，因在澳洲和伦敦证交所两地上市的运作效果很好。

过去几年，必和必拓已陆续出脱部分石油、铜、煤、矿砂和铀矿资产，及钻石业务，包括去年就宣布或完成价值65亿美元的出售交易。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

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