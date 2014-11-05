必和必拓将出售美国石油给海外买家

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月4日 - 必和必拓(BHP.AX)周二表示，在未获得美国政府明确许可的情况下，该公司将出售产自德克萨斯州的超轻质石油给海外买家。
必和必拓在电子邮件声明中称，这批凝析油已经在其位于南德州的蒸馏设施经过最低炼化。
公司表示，已经花费必要时间对相关问题进行了彻底审查，确保这批经过加工的凝析油达到出口要求。
美国虽然禁止出口原油，但允许汽油和柴油等精炼产品出口。
华尔街日报周二报导称，必和必拓已经签署协议，将出售60万桶凝析油，价值估计约为5,000万美元。
必和必拓发言人拒绝说明出口的数量、价值或目的地。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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