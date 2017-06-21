力拓建议让兖煤澳大利亚收购旗下C&A煤矿 嘉能可意外出局

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透悉尼/伦敦6月20日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二选择中国兖州煤业控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal)(YAL.AX)为力拓旗下Coal & Allied Industries(C&A)的买家，作价24.5亿美元。这个结果让出价更高的嘉能可(GLEN.L)大感意外。
本月稍早时，嘉能可提出以25.5亿美元现金收购位于澳洲新南威尔斯猎人谷地区的煤矿，此价格高过兖煤澳洲的出价。
嘉能可长久以来一直在猎人谷寻觅优质动力煤资产。虽说煤炭对环境污染的疑虑较高，但嘉能可认为，由于煤炭仍然是最便宜的基本负载发电形式，其需求料将持续下去，特别是在亚洲。
力拓称选择兖煤澳洲，是因获得了兖煤澳洲提供的额外讯息，包括融资计划、监管许可和提高收购条件得以确认。嘉能可则表示将在适当的时候做出回应。
“我们认为，兖煤澳洲提出以24.5亿美元收购我们的热能煤资产，对股东而言，这是最佳估值，且交易确定性更高。”力拓执行长Jean-Sebastien Jacques声明稿称。
行业消息人士说，他们认为嘉能可将继续加大努力来争取收购此项资产。
力拓说，比起嘉能可，兖煤澳洲的方案更能够适时地完成。力拓并称嘉能可尚未取得包括澳洲、中国、韩国及台湾在内等各方管辖权的审批。
力拓股东大会将在6月27日于伦敦、6月29日在悉尼举行，股东们将对兖煤澳洲提出的收购案进行表决，若是获得通过，预计交易将在第三季完成。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻/李爽)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。