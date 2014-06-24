必和必拓考虑在澳洲铁矿石部门进一步裁员

图中为必和必拓公司标识。 REUTERS/David Gray

路透悉尼6月24日 - 必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)正在考虑在核心事业澳洲铁矿石部门进一步裁员，以降低成本，因铁矿石价格大幅下跌，且控制支出的压力增大。

由于中国等主要市场的进口工业原料需求成长放缓，盛极一时的澳洲矿业，裁减了数以千计的岗位。

必和必拓一发言人表示，目前还无法确定可能裁员的具体数字，同时也不愿证实澳洲广播公司(ABC)称裁员人数可能高达3,000的报导。

“必和必拓之类的铁矿商才刚要走上煤炭矿商所经历过的，”MineLife分析师Gavin Wendt说。“实际上就是，这些矿商被迫勒紧裤带。”

因价格下跌和来自印尼等国的激烈竞争，自2012年以来，澳洲煤矿业已经裁减超过12,000个岗位，必和必拓也在其中。

必和必拓是全球最大的矿业公司，旗下的铁矿石业务部门雇佣了约1.6万名员工。今年稍早，必和必拓宣布在Pilbara铁矿石带的Whaleback矿区裁撤170个岗位。此外，公司在珀斯的铁矿石业务总部还进一步裁员100人。

铁矿石价格今年已经下跌逾30%，因为澳洲铁矿石主要出口市场--中国的需求增长放缓。

不止是必和必拓面临问题。力拓(RIO.AX) (RIO.L) 已经表示，公司在澳洲北部的Gove氧化铝冶炼厂无法继续盈利运作，将予以关闭。美国铝业 (AA.N) 也计划在8月份停止墨尔本附近的Point Henry铝冶炼厂生产。

**聚焦于成本节约**

“这关乎到我们能否继续稳妥的改善运营以及确保我们能继续成为一家有竞争力的世界一流公司。”必和必拓的发言人说道，她称必和必拓全面性关注于控制成本，而降低薪资支付就是其中的一部分。

她表示，公司已经邀请外部专家共商对策，要找到降低运营开支及提高生产率的途径。

必和必拓执行长Andrew Mackenzie上个月表示，公司的整体资本支出已经下降25%，并且将在2015财年进一步降低。

由于澳洲和巴西主要矿商的铁矿石供应增加，超过了中国的需求量，引发一些矿商提供给中国的低品位铁矿石船货都加大折扣幅度。

据咨询公司Wood Mackenzie的分析，铁矿石价格大跌可能迫使中国关闭五分之一的国内矿生产，这最终会有益于必和必拓和其他澳洲厂商，这些厂商可以出产高品级铁矿石，并将之运往中国钢厂，但成本较低。

铁矿石是必和必拓最大的业务，2014财年上半年该业务利润增长60%，而石油获利下滑16%，铜矿获利增长0.4%。(完)

(编译 洪曦/高琦/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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