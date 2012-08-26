BHP sells Australia uranium deposit to Cameco for $430 mln

BRIEF-INTL FCSTONE INC SAYS ITS UNIT LAUNCHES PMXECUTE+
* SAYS INTL FCSTONE LTD LAUNCHES PREMIUM-BASED, PHYSICAL TRADING PLATFORM, PMXECUTE+ Source text for Eikon: Further company coverage:
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* QTRLY NET SALES FLAT AT $ 4.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:
* CITIZENS INC SAYS FRANK KEATING, FORMER GOVERNOR OF OKLAHOMA, HAS BEEN UNANIMOUSLY APPOINTED AS A DIRECTOR, EFFECTIVE IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage: